Если вы не хотите выглядеть странно, то вам стоит отказаться от нарядов, которые могут испортить ваш общий вид, пишет 24 Канал.

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Стильный образ состоит из базовых элементов гардероба и завершается сезонными тенденциями. А всего одна антитрендовая вещь может мгновенно испортить образ и испортить все ваши старания.

Шапка с помпоном

Такая шапка уже давно неактуальна. Ею трудно дополнить стильный пуховик или дубленку. Они непрактичны и даже смешно смотрятся на взрослых людях. Шапка с помпоном лучше подойдет для детей. Взрослым лучше надеть шапку бини.



Антитренды зимы 2023 / Фото Pinterest

Шарф-снуд

Когда-то шарф-снуд был очень популярен, однако уже длительный период он не моден и его почти никто не одевает. Вместо такого шарфа лучше наденьте однотонный шарф.



Антитренды зимы 2023 / Фото Pinterest

Длинные угги

Уже несколько сезонов в моде короткие угги. Они чрезвычайно популярны среди всей обуви этого сезона. А вот от длинных уггов нужно отказаться, потому что они уже давно считаются старомодными.



Антитренды зимы 2023 / Фото Pinterest