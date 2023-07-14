В нашем гардеробе есть все шансы найти антитрендовую вещь, пишет 24 канал. Такую одежду мы может и не часто носим, но никак не можем выбросить, потому что думаем, что когда-нибудь она нам понадобится.

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Научитесь прощаться с вещами, срок годности которых уже давно истек. Несмотря на то, что мода циклическая и наши любимые вещи со временем снова могут быть трендовыми, впрочем, все же, они пройдут определенную трансформацию перед тем, как ворваться в тренды снова. И точно не будут выглядеть так, как раньше.

Если вы хотите выглядеть красиво, советуем отказаться от трех вещей, которые давно утратили актуальность.

Комбинезон в горошек

Откажитесь от столь яркого комбинезона. Он совсем сейчас неактуален и сможет быстро испортить ваш общий вид. Лучше выберите для себя минималистичный комплект, состоящий из рубашки и свободных шорт.

Яркий топ

Такие топы были в моде более 10 лет назад. Не одевайте их, если не хотите получить нелепый вид.

Леопардовая блуза

Блуза в леопардовом принте с объемными рукавами не является стильным элементом гардероба. Эту вещь никогда не одевают инфлюэнсеры, поэтому и вы не создавайте таких образов, если не хотите выглядеть недостаточно красиво.