Давно вышли из моды: главные антитренды, о которых стоит забыть

Современные девушки, следящие за модой, точно не имеют в своем гардеробе много антитрендовых вещей. Однако порой нам кажется, что тот или иной наряд вернется в моду, и, оставляя его в своем гардеробе, мы подвергаемся риску одеть его снова.

Стилисты советуют прощаться с вещами, срок годности которых истек. Даже, несмотря на то, что мода цикличная, наши любимые вещи точно не вернутся в моду так быстро, как нам кажется.

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Советуем вам отказаться от нескольких вещей, чтобы выглядеть стильно и опрятно.

Леопардовые туфли

Такие туфли довольно своеобразны, так что лучше не дополнять ими образ, если не хотите выглядеть странно. Леопардовые туфли сейчас не считаются модными. Они не дополнят ваш аутфит, а наоборот, испортят его.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Ярко-красный костюм

Актуальны сейчас костюмы с четкой линией плеча на жакете, структурные, несколько размера оверсайз с брюками палаццо. А вот от костюмов сомнительного качества из дешевого материала, да еще и розового цвета надо отказаться. Особенно некрасиво смотрятся штаны, обжимающие ногу и жакет, не имеющий четких форм.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Футболка с рюкзаками

Мода на футболки с рюкзаками была очень взрывной несколько сезонов назад, но быстро прошла. Откажитесь в этом году от образов с футболкой и джинсами. Лучше выберите для себя базовую футболку с удлиненными рукавами.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest