Антитрендовая вещь очень сильно портит наш образ, пишет 24 Канал. Именно поэтому важно понимать, какой наряд не актуален и что именно уже отжило свое.

Интересно Антитрендовые штаны: что нужно выбросить из гардероба до конца лета

В список антитрендовой одежды входит не слишком много вещей, впрочем, стоит помнить об их нецелесообразности и лучше отказаться от них.

Футболка с торочками

Футболки из которых висят торочки уже давно вышли из моды, поэтому лучше сделайте ставку на базовые модели.



Антитрендовые вещи / Фото из Pinterest

Замшевые туфли на платформе

Такие туфли сейчас совсем не в моде. Их пик популярности был еще десять лет назад. Лучше отдайте предпочтение классическим минималистическим туфлям-лодочкам черного цвета. Они позволят вам получить элегантный образ, а вот замшевые туфли на платформе только обезумеют ваш аутфит.



Антитрендовые вещи / Фото из Pinterest

Шлепанцы с мехом

Ни для кого не секрет, что хоть такие шлепки выглядят мыло, однако они все же удивительны. К такой обуви трудно подобрать подходящую одежду. Шлепанцы с мехом очень привлекают к себе внимание, а еще сильно парят ноги, так что их точно нельзя назвать комфортными. Лучше выберите лаконичные шлепанцы без страз или дополнительных аксессуаров.



Антитрендовые вещи / Фото из Pinterest