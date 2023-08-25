Стилісти радять прощатися з речима, термін придатності яких вийшов. Навіть попри те, що мода циклічна, наші улюблені речі точно не повернуться в моду так швидко, як нам здається.

Цікаво Антитренди сезону: яким речам більше не місце у вашому гардеробі

Радимо вам відмовитися від кількох речей, аби мати стильний та охайний вигляд.

Леопардові туфлі

Такі туфлі доволі своєрідні, тож краще не доповнювати ними образ, якщо не хочете виглядати дивно. Леопардові туфлі зараз не вважаються модними. Вони не доповнять ваш аутфіт, а навпаки, зіпсують його.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Яскраво-червоний костюм

Актуальними зараз є костюми з чіткою лінією плеча на жакеті, структурні, дещо розміру оверсайз зі штанами палаццо. А от від костюмів сумнівної якості з дешевого матеріалу та ще й рожевого кольору треба відмовитися. Особливо некрасиво виглядають штани, які обтискають ногу та жакет, який не має чітких форм.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Футболка з наплічниками

Мода на футболки з наплічниками була дуже вибуховою кілька сезонів тому, але швидко минула. Відмовтеся цього року від образів з такою футболкою та джинсами. Краще оберіть для себе базову футболку з подовженими рукавами.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest