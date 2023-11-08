Это не советуют носить: какой антитрендовый наряд не подходит в зимних образах

В ноябре все традиционно готовятся к зимнему сезону. Чтобы у вас не получилось модного конфуза, предостерегаем от нескольких элементов наряда, который может испортить ваш образ.

Часто мы не хотим прощаться с нарядами, которые есть в нашем гардеробе, однако мода не стоит на месте, а вот казалось бы модные вещи становятся устаревшими уже через несколько лет, пишет 24 Канал. Не бойтесь с ними прощаться, ведь все ваши старания с трендовым нарядом будут сведены на нет.

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Существует множество модных альтернатив, которые вы можете выбрать вместо одежды, которая давно потеряла свою актуальность.

Готовясь к зимней капсуле, рекомендуем обратить внимание на несколько вещей, которые уже давно не модны и способны лишь исказить ваш аутфит.

Жакет с трехчетверточным рукавом

Если вы следите за модой или инфлюэнсерами, то согласитесь, вы точно не видели ни у кого из них жакетов с укороченным рукавом. Такие блейзеры уже не актуальны и давно вышли из моды.

Особенно эта вещь будет глупо смотреться с водолазками. Тогда жакет будет казаться даже маленьким на вас. Лучше выберите базовый жакет в классическом цвете, который сейчас актуален.



Антитрендовые вещи, которые не стоит носить с зимним нарядом / Фото Pinterest

Прозрачная водолазка

Когда на улице минусовая температура, а ваш аутфит состоит из брюк и неуместного верха – это будет выглядеть смешно. Не стоит зимой примерять такой наряд, особенно если из-под него еще виднеется белье. В таком случае наденьте жилетку или кардиган.



Антитрендовые вещи, которые не стоит носить с зимним нарядом / Фото Pinterest

Шарф летний

Дополнять зимний пуховик легким летним шарфом – глупая идея. Во-первых, такая вещь уже давно не в моде, а во-вторых, он вас совсем не согреет. Выбирайте сезонный теплый шарф, а от тонкого шарфа можете смело избавиться, ведь он уже давно является антитрендом.



Антитрендовые вещи, которые не стоит носить с зимним нарядом / Фото Pinterest