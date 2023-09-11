Антитренды осени 2023 года: эти вещи уже никто не одевает

Каждый сезон следует просматривать свой гардероб и избавляться от вещей, которые уже отжили свое и считаются антитрендовыми. Лучше избавьтесь от того, что стало не модным и потеряло свою актуальность.

Вещи, которые давно уже никто не носит, а на замену им появляются новые, считаются антитрендовыми, пишет 24 Канал. И как показывает практика, наряд который уже длительный период является всеми забытым, редко возвращается в тренды в том же виде.

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Да, мода циклична, и часто одежда или обувь, которые были актуальны несколько лет назад снова выходят на модную арену. Впрочем, в большинстве случаев этот наряд все же проходит определенную трансформацию.

Чтобы ваш образ не был устаревшим, обновите этой осенью определенную одежду и обувь. Лучше выберите элементы гардероба, которые популярны и стильны. Не обязательно гнаться за модными новинками, главное вовремя отказаться от входящих в список антитрендовых вещей.

Костюм в клетку

И хоть клетчатый принт в моде этого сезона, от костюмов в клетку все же стоит отказаться и выбрать костюм в полоску, который актуален в 2023 году.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest

Туфли с открытым носком

Мода на такие туфли уже давно прошла, потому не стоит использовать их в своих образах. Замените их на однотонные остроносые туфли на каблуке.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest

Сапоги-ботфорты

Такие сапоги совсем непрактичны. Вам тяжело будет соединить с ними трендовые вещи. Лучше сделайте ставку на сапогах до колен на каблуке.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото Pinterest