Враги вашего стиля: 3 пары обуви, которые испортят образ

Весна – время создания красивых и стильных образов, однако все может испортить обувь, которая уже давно вышла из моды и считается антитрендовой. Лучше избегайте этой обуви, если не хотите, чтобы ваш образ выглядел старомодным.

Врагами стиля являются вещи, которые негативно влияют на наш гардероб в целом или отдельно на образы, пишет Fashion 24. В новом сезоне рекомендуем избавиться от обуви, которую уже давно никто не носит.

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Чтобы выглядеть стильно, ваши образы не всегда должны состоять из трендовой обуви, однако ее актуальность могут испортить вещи, которые были в моде очень давно. Поэтому лучше их заменить на что-то базовое, что было, есть и будет всегда в наших гардеробах.

Антитрендовая обувь весны

Туфли с шипами

Туфли-лодочки с шипами уже очень давно сдали свои позиции. Знаменитая обувь от Valentino стоит не мало, поэтому девушки продолжают их носить, но они мгновенно портят образ. Сейчас на замену таким туфлям пришла базовая черная обувь из кожи или замши.



Туфли с шипами считаются антитрендом весны / Фото Pexels

Остроносые балетки

Балетки сейчас очень популярны, однако только в случае, если они с закругленным носком, с бантиками, сетки или с ремешком Мэри Джейн. Остроносые балетки на плоской подошве лучше убрать из своего гардероба.



Остроносые балетки считаются антитрендом весны / Фото Pexels

Массивные кроссовки

Большие кроссовки в стиле Balenciaga, которые были очень популярными много сезонов назад, сейчас не имеют ничего общего со стилем. Лучше выберите классическую модель Adidas Samba, которые до сих пор остаются популярными.



Массивные кроссовки считаются антитрендом весны / Фото Pexels

При выборе обуви всегда ориентируйтесь на актуальность. Не стоит выбирать устаревшие туфли, балетки или кроссовки только потому, что они есть в вашем гардеробе. Мода циклична и постоянно меняется, а вместе с ней и тенденции, поэтому следите за новинками от дизайнеров и отказывайтесь от обуви, которая уже давно считается неактуальной.