Стоп, перестаньте их покупать: антитрендовая обувь на лето

Современные девушки вряд ли имеют в своем гардеробе целый ряд антитрендовых вещей, однако иногда встречается какая-то вещь в образе, которая может все испортить. На этот раз расскажем об антитрендовой обуви.

Мода постоянно меняется, а стиль у человека остается свой, пишет 24 Канал. В нашем гардеробе есть все шансы найти вещь, которую мы не часто носим, но и выбросить ее не можем, ведь думаем, что это когда-нибудь нам еще понадобится.

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Стилисты советуют не держаться за вещи, срок годности которых уже давно истек. Это касается и обуви. Да, мода циклична, и, вероятно, когда-то оно вернется в моду, но пока оно точно не входит в подборку трендовых вещей, поэтому лучше избавьтесь от него, чтобы не испортить полностью образ.

Если вы хотите стильно выглядеть, откажитесь от этих нескольких пар обуви, которые уже давно не актуальны.

Босоножки на танкетке

Такие босоножки еще не совсем вернулись в моду, так что не стоит ими дополнять свои образы, если не хотите добавить нотку устаревшей.



Антитрендовая обувь на лето 2023 / Фото с Instagram

Спортивные сандалии

В моде сейчас босоножки на завязках, придающие образу романтичности. А вот спортивные сандалии были популярны несколько сезонов назад, а сейчас и вовсе утратили свою актуальность.



Антитрендовая обувь на лето 2023 / Фото с Instagram

Босоножки с фигурным каблуком

Чтобы не привлекать к себе слишком много внимания – дополняйте образы минималистической обувью без лишних деталей. Босоножки с фигурными каблуками не сильно прижились в образах инфлюэнсеров.



Антитрендовая обувь на лето 2023 / Фото с Instagram