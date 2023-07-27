Мода постійно змінюється, а стиль в людини залишається свій, пише 24 Канал. У нашому гардеробі є всі шанси знайти річ, яку ми не часто носимо, але й викинути її не можемо, адже думаємо, що це колись нам ще знадобиться.

Читайте також Мають дешевий вигляд: 9 грубих помилок в образах, які ви можете допустити

Стилісти радять не триматися за речі, термін придатності яких вже давно вийшов. Це стосується і взуття. Так, мода циклічна, і, ймовірно, колись воно повернеться в моду, але наразі воно точно не входить у добірку трендових речей, тому краще позбудьтеся його, щоб не зіпсувати повністю образ.

Якщо ви хочете стильно виглядати, відмовтеся від цих кількох пар взуття, які вже давно не є актуальними.

Босоніжки на танкетці

Такі босоніжки ще не зовсім повернулися в моду, тож не варто ними доповнювати свої образи, якщо не хочете додати нотку застарілості.



Антитрендове взуття на літо 2023 / Фото з Instagram

Спортивні сандалі

У моді зараз босоніжки на зав’язках, які додають образу романтичності. А от спортивні сандалі були популярні кілька сезонів тому, а зараз і зовсім втратили свою актуальність.



Антитрендове взуття на літо 2023 / Фото з Instagram

Босоніжки з фігурними підборами

Щоб не привертати до себе занадто багато уваги – доповнюйте образи мінімалістичним взуттям без зайвих деталей. Босоніжки з фігурними підборами не сильно прижилися в образах інфлюенсерів.



Антитрендове взуття на літо 2023 / Фото з Instagram