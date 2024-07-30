Названа главная антитрендовая обувь лета: от чего надо обязательно избавиться

Чтобы не создать старомодный вид, надо отказываться не только от наряда, но и от обуви, которая тоже может быть антитрендовой. Если она потеряла свою актуальность, то может сделать ваш выход еще хуже.

Мода постоянно меняется, поэтому важно следить за гардеробом и менять старые вещи на модные, чтобы оставаться стильными. Чтобы не испортить свой аутфит, советуем узнать, какая обувь уже давно вышла из моды.

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Эспадрильи

Такая обувь была модной несколько лет назад, однако сейчас на замену ей пришли разнообразные сандалии, балетки и лоферы. Мода на них уже прошла, поэтому не стоит добавлять такую обувь в свой гардероб, лучше выберите то, что сейчас является популярным.



Обувь, которая уже не в моде летом / Фото Pinterest

Балетки с металлизированной вставкой

Именно такие балетки уже давно перестали быть модными, однако актуальной остается обувь Мэри Джейн, балетки в сеточку или базовые балетки с бантиками. Что касается цветов, то можете делать ставку на базовый черный или выбирать то, что больше всего подходит к вашему гардеробу.



Антитрендовая обувь / Фото Pinterest

Кроссовки с высокой подошвой

Этот вид обуви некоторое время держался на модном Олимпе, однако несколько лет назад кроссовки с высокой подошвой сошли с пьедестала. Лучше выберите для себя обычные белые кроссовки на плоской подошве без каких-либо надписей или декорирования.



Обувь, которая уже не в моде летом / Фото Pinterest

Какие еще есть антитренды в 2024 году

Цветочный чокер и логомания уже не в моде, лучше выбрать другие аксессуары. От сандалий на тракторной подошве советуют воздержаться из-за их немодного вида. Больше читайте в нашем материале.