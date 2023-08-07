Безнадежно вышло из моды: 3 пары обуви, которые уже никто не носит

В мире моды появляются не только трендовые новинки, но между тем формируется список устаревших вещей, которые могут легко испортить даже самый продуманный образ.

Каждая девушка любит самовыражаться и никакие модные правила не мешают этому. Впрочем, стоит отметить, что стилизацию определенных вещей следует все же избежать, чтобы полностью не испортить образ.

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Мода – вещь изменчивая, и то, что было когда-то популярно, сейчас уже является абсолютным антитрендом. Нам часто жалко выбрасывать свои вещи, однако это нужно сделать, ведь некоторые вещи, аксессуары или обувь уже отжили свое звездное время, а на их замену пришли не менее стильные вещи, способные подчеркнуть ваш стиль.

Избавьтесь от трех пар обуви, которая уже давно неактуальна и может только сделать ваш образ устаревшим.

Балетки с шипами

Говорите жесткое «нет» балеткам с шипами, ведь они давно вышли из моды. Лучше сделайте ставку на балетки Мэри Джейн или классические балетки с бантиком в стиле Chanel.



Антитрендовая обувь / Фото из Pinterest

Босоножки на завязках

Босоножки пытаются ворваться в тренды, но пока безнадежно. Поэтому откажитесь от такой обуви, особенно с шелковыми завязками, ведь она сейчас не на пике популярности.



Антитрендовая обувь / Фото из Pinterest

Босоножки с тракторной подошвой

Такие босоножки тоже уже отжили свое. Их лучше не применять к своим образам, если не хотите получить странноватый образ. Такая обувь только удешевит все ваши старания.



Антитрендовая обувь / Фото из Pinterest