Выбросьте и забудьте о них: антитрендовая обувь на лето

Мода на одежду и обувь имеет свойство изменяться. То, что раньше было для нас популярно, уже давно утратило свою актульность. Чтобы не выглядеть бессмысленно, вам следует отказаться от нескольких пар обуви.

Девушки любят всегда красиво выглядеть, впрочем, одна антитрендовая вещь способна полностью испортить образ, пишет 24 Канал. Ваш аутфит может быть ухоженным и составленным из стильных элементов гардероба, но одна устаревшая вещь способна спортивный образ.

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В подборке редакция Fashion 24 определила обувь, которую не стоит одевать, ведь ему взамен есть немало другой стильной обуви. В 2023 году отдавайте предпочтение совсем другой обуви.

Сандалии на плоской подошве

Такие сандалии уже давно не актуальны. Сейчас все предпочитают массивную подошву.



Антитрендовая обувь 2023 / Фото из Pinterest

Сандалии на тракторной подошве

Сандалии с тракторной подошкой тоже отошли на второй план. В моде сандалии на завязках, деликатно смотрящиеся на ноге, а вот тракторная подошва считается антитрендовой.



Антитрендовая обувь 2023 / Фото из Pinterest

Босоножки на высокой платформе

Такие босоножки давно покинули список модной обуви. На замену им пришли минималистические босоножки на каблуке, которые уже имеют в своем гардеробе все модницы.



Антитрендовая обувь 2023 / Фото из Pinterest