В короткой шубе и сумке Chanel: зимний образ Анны Тринчер

Певица Анна Тринчер несколько дней назад опубликовала новую фотосессию в своем инстаграмме. Девушка сделала несколько снимков в парке в элегантном наряде.

22-летняя певица любит одеваться в элегантные аутфиты и показывать их своей аудитории. Она уже успела сняться в провокационной фотосессии с новой прической, а теперь показала стильный образ в парке.

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У исполнительницы есть достаточно большая команда, состоящая из стилиста, визажиста, фотографа и т.д. За укладку, макияж, стиль, фото и видео отвечали разные люди, которых поблагодарила Аня в своем посте, назвав всех очаровательными и талантливыми.

Образ Анны Тринчер

Блоггерша с 2-миллионной аудиторией для новой фотосессии надела белый гольф, который дополнила кожаными лосинами и сапогами на каблуке. Сверху Аня надела короткую шубу в винтажном стиле.

Свой образ певица дополнила солнцезащитными очками с белой оправой и сумкой Сhanel. Ауфит девушки завершила эффектная укладка и массивные серьги в стиле 90-х годов.

Анна Тринчер продемонстрировала на себе винтажный образ. Все эти вещи были актуальны более 20 лет назад, но мода цикличная, поэтому такие аутфиты снова становятся популярными, особенно верхняя одежда – шуба.

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Винтажные шубы зимой этого года особенно актуальны. Ими обладают в своем гардеробе все мировые знаменитости.

После развода Анна Тринчер часто публикует мотивационные посты, поэтому в этот раз также в серию фото она добавила назидательные слова.

"Если будете гнаться за бабочками – они улетят. Но, если вы потратите время на создание красивого сада, бабочки вернутся к вам. Когда вы сосредоточиваетесь на усовершенствовании – все что вы хотите придет к вам. Не преследуйте-притягивайте", – написала певица.