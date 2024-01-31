Анна Ризатдинова поразила фотосессией в откровенном платье: роскошные фото

Украинская спортсменка Анна Ризатдинова порадовала свою аудиторию фотографиями с фотосессии. Гимнастка снялась в платье от украинского бренда, который обожают многие звезды.

30-летняя знаменитость решила порадовать себя фотосессией и надела соблазнительное платье. Олимпийская чемпионка позировала перед камерой фотографа в платье, которое подчеркивало ее длинные ноги и зону декольте.

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Образ Анны Ризатдиновой

Анна Ризатдинова надела невероятное черное платье от бренда VALERY KŌVALSKA. Наряды от украинского бренда носила Мэй Маск, Ксения Мишина, Злата Огневич, Юлия Санина и многие другие.

Знаменитость надела платье с объемными рукавами-буфами и длинным шлейфом с одной стороны. Платье хорошо выделяло стройную фигуру и подчеркивало ее длинные ноги. Откровенности платью придал вырез в зоне декольте.

Аутфит спортсменка дополнила черными туфлями-лодочками на каблуках. Волосы Анна собрала в пучок и довершила look нежными серьгами.

Гимнастка не очень часто делится с поклонниками студийными фотографиями, поэтому в шутку написала, что решила разбавить гимнастический контент.

"Друзья мне кажется что надо немного разбавить гимнастический контент", – написала Ризатдинова. Спортсменка имеет много поклонников поэтому они уже засыпали ее приятными комментариями:

"Красавица";

"Декольте классное";

"Волшебная";

"Богиня";

"Шикарная".

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