Девушки приехали в столицу Польши, чтобы помочь сбору средств для помощи детской больнице "Охматдет". Мероприятие было организовано по случаю 74-го Дня независимости Израиля. Они остановились в элитной гостинице Hilton, где провели подготовку для выхода. Для публичного события Анна Неплях выбрала сине-желтый классический костюм бренда Rosca, прекрасно подчеркивавший ее фигуру. Цена такого образа – 4000 гривен.

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Несмотря на то, что за время войны модель набрали до 10 килограммов, Анна выглядела потрясающе. Брюки-клеш и удлиненный двубортный пиджак с одним желтым лацканом гармонировали с патриотическим макияжем, который тоже выбрала Неплях. Завершением look стали черные туфли с острыми носками, черный кружевной корсет под жакет и золотистые украшения.

"С ног до головы с Украиной", – лаконично подписала фото Мисс Украина-Вселенная 2021 года.

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Отметим, что новая обладательница титула Виктория Апанасенко получила награду в онлайн-режиме из-за войны в Украине. В прошлом году она стала "I Вице-Мисс Украина Вселенная", а уже сейчас представляет Украину как новая победительница. Для заката девушка выбрала пастельно-желтый брючный костюм, который составил великолепный тандем с Анной.

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