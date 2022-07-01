Дівчата приїхали у столицю Польщі, аби посприяти збору коштів для допомоги дитячій лікарні "Охматдит". Захід був організований з нагоди 74-го Дня незалежності Ізраїля. Вони зупинились в елітному готелі Hilton, де провели підготування для виходу. Для публічної події Анна Неплях обрала синьо-жовтий класичний костюм бренду Rosca, який чудово підкреслював її фігуру. Ціна такого образу – 4000 гривень.

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Попри те, що за час війни модель набрали до 10 кілограмів, Анна виглядала приголомшливо. Штани-кльош та подовжений двобортний піджак з одним жовтим лацканом гармоніювали з патріотичним макіяжем, який теж обрала Неплях. Завершенням look стали чорні туфлі з гострими носками, чорний мереживний корсет під жакет та золотисті прикраси.

"З ніг до голови з Україною", – лаконічно підписала фото Міс Україна-Всесвіт 2021.

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Зазначимо, що нова володарка титулу Вікторія Апанасенко отримала нагороду в онлайн-режимі через війну в Україні. Торік вона стала "I Віце-Міс Україна Всесвіт", а вже зараз представляє Україну як нова переможниця. Для заходу дівчина обрала пастельно-жовтий штанний костюм, який склав чудовий тандем з Анною.

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