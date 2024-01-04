Молодая исполнительница и блоггер с более 2-миллионной аудиторией в инстаграмме решила удивить всех новым амплуа и изменилась до неузнаваемости.

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После развода Аня показывает на своем примере, как важно любить себя и демонстрирует всевозможные фотосессии. Певица даже подчеркнула, что ментальное здоровье очень важно.

Своего психолога порой труднее найти чем мужчину, но не останавливайтесь, ментальная гигиена – наше все,

– написала Анна Тринчер в посте.

Образ Анны Тринчер

Новую фотосессию для исполнительницы сделала фотограф Леся Кошевая, в объективе которой позирует Даша Квиткова, блоггеры Яна Дога, Саша Чистова и другие.

Анна Тринчер примерила черный короткий парик с челкой, поэтому такой взрослый вид решила дополнить дерзким нарядом. Она надела белые кружевные колготки, которые дополнила белыми босоножками.

Сверху Анна надела кожаные шорты-трусы на высокой посадке. Верх девушка решила оставить обнаженным, накинув только белое длинное пальто, прикрывавшее ее обнаженную грудь.

Визажистка Виктория Поденко сделала для певицы эффектный макияж. Коричневыми тенями и черными стрелками она сделала выразительный взгляд и дополнила мейк бордовой помадой на губах.

Подписчики негативно отреагировали на фотосессию Анны и уже успели написать, что им не нравится:

"Это такой тренд – расставлять ноги на всех фотосессиях или привычка?";

"А зачем та одежда уже? Разденься и все. Раньше очень нравилась, а сейчас, извините, нет! До этого все это бледство, неужели оно хорошее? Честно – фу";

"Это уже перебор на твой возраст";

"Раньше была похожа на шикарную девушку, а сейчас обезьяна. Фу…";

"Обычно лягушка превращается в принцессу, а здесь наоборот принцесса решила примерить роль лягушки".

Впрочем, не все поклонники способны переходить личные границы незнакомого человека и прибегать к возмутительным комментариям. Фанаты Ани все же отметили, что им очень нравится образ и фотосессия девушки: