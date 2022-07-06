С конца июня Анджелина Джоли находится с детьми в Риме. В Италии знаменитость работает над фильмом "Без крови". После работы голливудская актриса с удовольствием проводит время с детьми и выходит с ними на шопинг.

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Так, после феерического появления в магазине ZARA знаменитость попала в объективы папарацци в стильном летнем платье на улицах Рима. Анджелина Джоли заметили на прогулке с двумя дочерьми – 13-летней Вивьен и 17-летней Захарой, довольно часто появляющейся вместе со звездной мамой.

Знаменитая актриса любит простую и свободную одежду, которая не сковывает движений и выглядит одновременно стильно и элегантно. 47-летняя звезда не гонится за трендами и не появляется в последних новинках модных брендов.

Стилисты характеризуют стиль Анджелины Джоли как luxe purism ("люксовый пуризм"). Этим термином называют стремление к чистоте, подчас умышленное или показное. Анджелина Джоли одевается просто, но дорого.

Здесь имеется в виду не ценник одежды, а привлекательный и аккуратный внешний вид. Кроме того, актриса покупает вещи в известных люксовых бутиках, она может зайти в магазин ZARA и приобрести там вещь, которая идеально завершит ее потрясающий образ.

Аутфит Анджелина Джоли в Риме

Знаменитость одела длинное платье на бретельках песочного оттенка с пышной юбкой и разрезами. Дополнили образ эспадрильи на платформе и коричневая сумка.

Актриса собрала волосы в пучок и завершила свой выход круглыми солнцезащитными очками, цепочками на шее и серьгами с жемчужинами.