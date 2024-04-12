Анджелина Джоли совершила редкий выход в шелковом платье: впечатляющий образ

11 апреля на Бродвее состоялась премьера мюзикла "Аутсайдеры". Анджелина Джоли выступила продюсером, поэтому появилась на красной дорожке в роскошном наряде со своей дочерью Вивьен Джоли-Питт.

В последнее время Анджелина Джоли крайне редко посещает светские события и живет уединенной жизнью. Она больше сосредоточена на продюсерской и режиссерской работе, отстранившись от актерской деятельности.

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Впрочем премьера ее мюзикла заставила звезду появиться на красной дорожке и продемонстрировать редкий выход.

Образ Анджелины Джоли

48-летняя знаменитость надела шелковое платье коричневого оттенка длины макси, которое соединила с горчичной накидкой сверху. Джоли распустила волосы и уложила их в легкие волны, надела массивные серьги и сделала насыщенный макияж с акцентом на красных губах.



Анджелина Джоли осуществила новый светский выход / Фото Getty Images

Ее 15-летняя дочь, которая работала ассистенткой, появилась на премьере в темно-синем комбинезоне и синих кедах Converse.



Анджелина Джоли совершила новый светский выход / Фото Getty Images

Анджелина Джоли создала новую сценическую адаптацию "Аутсайдеры", основанную на романе С. Э. Гинтона и криминальной драме Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года.

История рассказывает о братьях Понибоя, Даррела, Содапопа и их группе друзей после смерти родителей братьев в 1960-х годах. В интервью Джоли отметила, что это было ее мечтой "работать с преданным и талантливым актерским составом".