Свою личную страницу в инстаграмме Андре Тан миксует с советами для модниц, которые хотят одеваться по последним тенденциям сезона. Дизайнер подготовил видеоролик с актуальными примерами верхней одежды.

К теме Тренды осени 2023: какие вещи должны быть в вашем гардеробе

Кожаная куртка в винтажном стиле

"Кожаные куртки давно стали важной составляющей нашего гардероба. В этом сезоне актуальны именно винтажные кожаные куртки с потертостями и поясами на талии. Вы можете сочетать их с платьями, продлевая тем самым жизнь любимым вещам из летнего гардероба, джинсами и всевозможными штанами. вещами в спортивном стиле", – отметил Андре Тан

Кожаный тренч

Тренчи остаются актуальными и этой осенью, ведь это вещь универсальная и практичная! Модным трендом этой осенью станут именно кожаные тренчи. Тренчкот прекрасно подойдет как к джинсам и кроссовкам, так и к платью и туфелям на высоком каблуке. Также тренчи хорошо смотрятся с вязаными свитерами, мини-юбками, брючными костюмами, рубашками и брюками палаццо.

Джинсовая куртка

"Тренд на нулевые годы продолжает оставаться в лидерах этой осенью. А что если не джинсовая куртка является маркером 2000-х годов? Джинсовая куртка – вещь универсальная, которая позволяет выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в любом образе. Обратите внимание на джинсовки синего , черного или белого цвета. И не бойтесь джинсовых монохромных образов", – заявил дизайнер.

Оверсайз пуховик

Такой пуховик подарит комфорт, тепло и стильный вид. Длинные оверзайзные пуховики – это идеальный вариант на более холодные осенние дни. Он подойдет под все без исключения! Это 100% must-have осенью!

Прямое пальто

"Пальто – это универсальная вещь, без которой трудно представить прохладную осень. Оно прекрасно смотрится как с джоггерами и кроссовками, так и с платьем и высокими сапогами. Обратите внимание на графитовую, бежевую и черную палитру такой верхней одежды. Они выглядят особенно изысканно", – добавил Андре Тан.