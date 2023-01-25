Что будет в моде в 2023 году: Андре Тан назвал главные тенденции

Украинский дизайнер Андре Тан еще раз поделился с поклонницами модными советами. Модельер опубликовал вторую часть трендов 2023 года, на которые следует обратить внимание, ведь вещи из этого списка уже скоро станут популярными.

В эффектной подборке Андре Тан рассказал о нарядах, которые следует добавить в свой гардероб в 2023 году. Каждая девушка хочет смотреться стильно и модно. А для того, чтобы выглядеть всегда безупречно, стоит заботиться не только о внешности, но и обращать внимание на трендовые вещи, которые могут стать главной изюминкой образа.

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Во вторую часть трендовых вещей от Андре Тана вошло 5 вещей, которые будут пользоваться особой популярностью в следующих сезонах.

Простая белая майка

"Культовой вещью моды 2023 года станет простая белая майка-алкоголичка. Носить ее можно на голое тело с любым низом – с юбкой или брюками или в самой простой, но беспроигрышной комбинации – с любимыми джинсами", – отметил Андре Тан.



Тренды 2023 года / Фото с инстаграмма Андре Тана

Паетки

Поэты остаются в тренде в 2023 году, поэтому смело покупайте платья актуального оттенка. Андре Тан советует обратить внимание на нежно-голубые и лазурные цвета и носить их с трендовыми ботфортами и оверсай с шубами.



Тренды 2023 года / Фото с инстаграмма Андре Тана

Широкие штаны

"Must-have в любом гардеробе, который вам нужен уже сейчас – широкие брюки и джинсы. Носить их лучше с обжатым верхом, например, с боди, укропами, свитерами или, если хочется чего-то ярче - с сексуальными корсетами и бра ", – заявил дизайнер.



Тренды 2023 года / Фото с инстаграмма Андре Тана

Воланы и буфы

Стильное решение на весну-лето 2023 – это одежда с воланами и буфами. Платья, блузы, пальто – ищите то, что вам по душе. Приобрести вещь с интересным элементом весной особенно советует Андре Тан. Он добавил, что этот тренд о легкости, нежности, изяществе и стиле.



Тренды 2023 года / Фото с инстаграмма Андре Тана

Оверсайз-бомберы

"В этом году будут в тренде удлинены модели бомберов, а также варианты из необычных тканей, украшенные вышивками и другим декором. Они будут очень популярны, поэтому начинайте искать бомберы на весну уже сейчас", - добавил Андре Тан.



Тренды 2023 года / Фото с инстаграмма Андре Тана