Андре Тан назвал вещи, без которых не обойтись весной: подборка, которая вас заинтересует

Модный дизайнер Андре Тан постоянно делится со своими подписчиками сезонными трендами, поэтому на этот раз также не упустил возможности и рассказал, какие же вещи на весенний сезон считаются самыми популярными.

В своей заметке украинский дизайнер описал много интересных трендов, которые предложила fashion-индустрия, поэтому разделил несколько, по его мнению, самых интересных вещей, без которых невозможно обойтись этой весной.

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Также Андре Тан отметил, что глобальной тенденцией весны является курс на женственность, поэтому стоит себя проявлять в разных образах и искать изящные варианты аутфитов.

Андре Тан назвал тренды весны

Спущенные плечи

Дизайнер отмечал, что возвращение спущенных плеч на платьях, свитерах и топах уже полюбился многим. Выглядит эта вещь красиво и сексуально, поэтому советуем обязательно добавить ее в свой гардероб.



Андре Тан назвал тренды весны / Фото из инстаграма дизайнера

Белый цвет

Андре Тан говорит, что белый прекрасно смотрится сам по себе, в монохроме или различных комбинациях. Это довольно весенний цвет, поэтому без него нам не обойтись в этом сезоне.



Андре Тан назвал тренды весны / Фото из инстаграма дизайнера

Многослойность

Актуальность наслоения различных вещей переходит из осенне-зимней поры в весенне-летний сезон. Сочетайте топы с рубашками и жакетами, а поверх джинсов завязывайте клетчатую рубашку.



Андре Тан назвал тренды весны / Фото из инстаграма дизайнера

Цветы

Весной в моде будет цветочный принт, который уже успел украсить наряды новых коллекций многих брендов. Ищите цветы на юбках, платьях и даже украшениях.



Андре Тан назвал тренды весны / Фото из инстаграма дизайнера

Сочетание белого и черного

По словам Андре Тана, в этом году нам надо по-новому взглянуть на комбинацию двух классических, самых популярных цветов. Важное уточнение: белый и черный сочетайте в неравных пропорциях. То есть в образе должно больше преобладать одного цвета.



Андре Тан назвал тренды весны / Фото из инстаграма дизайнера

Заниженная талия

Дизайнер советует обращать внимание на платья с заниженной талией, которые отличаются приталенным кроем. Пышная юбка таких платьев начинается не в части талии, а берет свое начало возле бедер.



Андре Тан назвал тренды весны / Фото из инстаграма дизайнера