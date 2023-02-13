Андре Тан назвал одну вещь, которая никогда не выйдет из моды: эффектная подборка образов

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграмме об одном бесконечном тренде и вещи, которая никогда не выйдет из моды – это белая рубашка. Как ее стильно носить и с чем совмещать – читайте дальше.

Базовых вещей, которые всегда актуальны и не выходят из моды независимо от года и сезона много, впрочем модельер Андре Тан решил рассказать о белой рубашке, которая является бесконечным трендом.

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С белой рубашкой можно создать множество стильных образов, а правильный крой, который не будет вам напоминать школьную униформу, подойдет и для офисных выходов, и для образов выходного дня.

"Белая рубашка еще ни разу не оставляла модные вершины. Я считаю, что это самая универсальная и сексуальная вещь женского гардероба. В этом сезоне актуальна длинная рубашка прямого кроя, белая рубашка oversize, короткая белая рубашка, льняная рубашка на лето ( в одном флаконе), и классическая мужская рубашка – она же рубашка бойфренда, роскошно сидящая на женской фигуре", – рассказал Андре Тан.

Он также добавил, что в моде платье-рубашка и асимметричная рубашка. По его словам, рубашка всегда сделает девушку худшей и стройной минимум на 10 килограммов и младше на 10 лет.

Fashion 24 собрал самые лучшие образы знаменитостей с белой рубашкой, которыми вы можете вдохновиться для создания личных, стильных аутфитов.



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest



Стильные образы с белой рубашкой / Фото из Pinterest