К главным обувным трендам весны относятся лоферы и туфли Мэри Джейн, балетки-пуанты и ботфорты, грубые ботинки и ботильоны с открытыми пальцами.

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Лоферы с квадратным носком

Стиль преппи все еще остается актуальным. Лоферы найдут свое особое место даже из-за популярности сериала "Венздей", в котором главная героиня ходила в обуви и нарядах, напоминающих школьную эстетику. Лоферы – это классика, которая не выходит из моды, поэтому именно на них следует обратить внимание в новом сезоне.

Танкетка

Высокая и массивная танкетка снова в моде. Чтобы силуэт ноги выглядел аккуратнее, выбирайте обувь с тонким профилем танкетки и имитацией каблука.

Балетки-пуанты

Пальму первенства в новом сезоне уносят все виды балеток. Среди них – новомодные балетки-пуанты, напоминающие обувь балерин. Выбирайте балетки с квадратным носком, кожи или текстиля, с ремешками или завязками.

На высокой платформе и каблуке

Модная обувь, которая стала популярной еще в прошлом сезоне, упорно не сдает позиций и еще входит в перечень трендовых туфель. Главные атрибуты модной обуви на весну – высокие каблуки и платформа. Такую обувь очень часто носят невысокие актрисы – Дженна Ортега и Дженнифер Лопес.

Ботфорты

Весной следует подчеркивать свои ноги эффектной обувью, которая придаст образу сексуальности. В новом сезоне дизайнеры делают ставку на блестящие ботфорты с металлизированной кожей.

Из денима

Большим трендом весны считается денимовый total look. Дизайнеры представили не только интересный джинсовый наряд, но и обувь, на которую стоит обратить внимание.

Туфли Мэри Джейн

Классическая модель лакированных туфель с перепонкой в очередной раз врывается в тренды, и, похоже, уже задержится с нами надолго.