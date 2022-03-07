Андре Тан показал, как в мастерской шьют бронежилеты, одежду и белье для ВСУ и терробороны

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками новыми деталями по пошиву одежды для ВСУ и терробороны. Модельер показал, как женщины в мастерской шьют одежду для наших защитников.

В нелегкое время для Украины дизайнер Андре Тан решил отказаться от пошива одежды для новых коллекций, сосредоточив все свое внимание на помощи нашим военным.

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С начала марта Андре Тан шил теплые куртки и спальные мешки для украинцев, которые находятся в затруднительном положении. Дизайнер отмечает, что все усилия сосредотачивают на пошиве бронежилетов. Сейчас команде очень необходим флис, поэтому Андре Тан просит найти ткань и присоединиться к сбору средств для покупки.

"Могли ли мы представить, что компания ANDRE TAN в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды. Ответ очевиден. Однако мы гордимся, что сегодня делаем именно это! Мы гордимся нашей которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и терробороны. Гордимся, что часть величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой", – отметил Андре Тан.

Модельер выразил благодарность всем, кто сейчас помогает и добавил "немного цифр для истории"