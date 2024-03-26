Андре Тан произвел фурор на Los Angeles Fashion Week: какие наряды презентовал дизайнер

С 22 по 24 марта в Лос-Анджелесе состоялась Неделя моды. Украинские дизайнеры также имели возможность продемонстрировать свои коллекции.

Андре Тан привез на LA Fashion Week новую коллекцию собственного sustainable fashion бренда RDNT под названием "Open Your Eyes", пишет Fashion 24. Впервые она была представлена на Неделе моды в Париже, а для американской публики дизайнер сделал новый, адаптированный вариант.

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Дизайнер сохранил основной стержень коллекции – это ультрафункциональные, минималистичные и стильные вещи. Использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, не только добавило привлекательности визуальному стилю коллекции, но и подняло вопрос экосознания и "этической моды", которые сейчас очень актуальны в мировой модной индустрии.

Важным элементом показа Андре Тана стало, как выразился сам дизайнер, "напоминание американцам о войне в Украине". Перед началом шоу гости показа смотрели специальный мини-фильм, который подготовила команда дизайнера. В нем зрители могли увидеть, каким прекрасным государством является Украина, и что с ней происходит сейчас, во время полномасштабного вторжения России.

Я понял, что все делаю правильно, когда ехал в Лос-Анджелесе в такси – и случайно завязался разговор с водителем. Таксист рассказал мне много интересных вещей, например, о том, что в США многие думают, что война в Украине уже закончилась, ведь по телевидению ее совсем перестали показывать,

– рассказал дизайнер.

По его словам, он несколько раз хотел отменить показ, потому что были определенные сложности, но потом понял, что Неделя моды – это хорошая возможность в очередной раз напомнить миру о том, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке мирового сообщества.

В показе Андре Тана участвовали американские модели, но подавляющее большинство составили именно украинские манекенщицы, с которыми Андре очень хотел поработать – и специально устраивал для них отдельный кастинг, привлекая для этого местных блогеров.

Чтобы увидеть представленную коллекцию, листайте справа

"Американские модели – прекрасные и чрезвычайно профессиональные, я получил колоссальное удовольствие от сотрудничества с ними. Но я в очередной раз убедился, что именно украинские модели – лучшие в мире", – добавил дизайнер.

Показ состоялся в рамках программы Ukrainian Fashion Forward, которую начал фонд Анны Петровой Startup Ukraine при поддержке посольства Америки в Украине. Местными организаторами выступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.