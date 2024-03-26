Андре Тан привез на LA Fashion Week новую коллекцию собственного sustainable fashion бренда RDNT под названием "Open Your Eyes", пишет Fashion 24. Впервые она была представлена на Неделе моды в Париже, а для американской публики дизайнер сделал новый, адаптированный вариант.

Смотрите также Андре Тан выпустил новую коллекцию: почему гусь стал частью кампейна

Дизайнер сохранил основной стержень коллекции – это ультрафункциональные, минималистичные и стильные вещи. Использование эко-материалов, таких как органический хлопок и переработанный полиэстер, не только добавило привлекательности визуальному стилю коллекции, но и подняло вопрос экосознания и "этической моды", которые сейчас очень актуальны в мировой модной индустрии.

Важным элементом показа Андре Тана стало, как выразился сам дизайнер, "напоминание американцам о войне в Украине". Перед началом шоу гости показа смотрели специальный мини-фильм, который подготовила команда дизайнера. В нем зрители могли увидеть, каким прекрасным государством является Украина, и что с ней происходит сейчас, во время полномасштабного вторжения России.

Я понял, что все делаю правильно, когда ехал в Лос-Анджелесе в такси – и случайно завязался разговор с водителем. Таксист рассказал мне много интересных вещей, например, о том, что в США многие думают, что война в Украине уже закончилась, ведь по телевидению ее совсем перестали показывать,

– рассказал дизайнер.

По его словам, он несколько раз хотел отменить показ, потому что были определенные сложности, но потом понял, что Неделя моды – это хорошая возможность в очередной раз напомнить миру о том, что война продолжается и Украина нуждается в поддержке мирового сообщества.

В показе Андре Тана участвовали американские модели, но подавляющее большинство составили именно украинские манекенщицы, с которыми Андре очень хотел поработать – и специально устраивал для них отдельный кастинг, привлекая для этого местных блогеров.

Чтобы увидеть представленную коллекцию, листайте справа

"Американские модели – прекрасные и чрезвычайно профессиональные, я получил колоссальное удовольствие от сотрудничества с ними. Но я в очередной раз убедился, что именно украинские модели – лучшие в мире", – добавил дизайнер.

Показ состоялся в рамках программы Ukrainian Fashion Forward, которую начал фонд Анны Петровой Startup Ukraine при поддержке посольства Америки в Украине. Местными организаторами выступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.