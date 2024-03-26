Андре Тан привіз на LA Fashion Week нову колекцію власного sustainable fashion бренду RDNT під назвою "Open Your Eyes", пише Fashion 24. Вперше вона була представлена на Тижні моди у Парижі, а для американської публіки дизайнер зробив новий, адаптований варіант.

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Дизайнер зберіг основний стрижень колекції – це ультрафункціональні, мінімалістичні та стильні речі. Використання еко-матеріалів, таких як органічна бавовна та перероблений поліестер, не лише додало привабливості візуальному стилю колекції, але й порушило питання екосвідомості та "етичної моди", які наразі є дуже актуальними у світовій модній індустрії.

Важливим елементом показу Андре Тана стало, як висловився сам дизайнер, "нагадування американцям про війну в Україні". Перед початком шоу гості показу дивились спеціальний мініфільм, який підготувала команда дизайнера. В ньому глядачі могли побачити, якою прекрасною державою є Україна, та що з нею відбувається зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії.

Я зрозумів, що все роблю правильно, коли їхав в Лос-Анджелесі в таксі – і випадково зав’язалась розмова з водієм. Таксист розповів мені багато цікавих речей, наприклад, про те, що в США багато хто думає, що війна в України вже закінчилась, адже по телебаченню її зовсім перестали показувати,

– розповів дизайнер.

За його словами, він кілька разів хотів скасувати показ, бо були певні складнощі, але потім збагнув, що Тиждень моди – це гарна можливість вчергове нагадати світові про те, що війна триває і Україна потребує підтримки світової спільноти.

В показі Андре Тана брали участь американські моделі, але переважну більшість склали саме українські манекенниці, з якими Андре дуже хотів попрацювати – і спеціально влаштовував для них окремий кастинг, залучивши для цього місцевих блогерів.

Щоб побачити представлену колекцію, гортайте праворуч

"Американські моделі – прекрасні та надзвичайно професійні, я отримав колосальне задоволення від співпраці з ними. Але я вчергове переконався, що саме українські моделі – найкращі у світі", – додав дизайнер.

Показ відбувся в рамках програми Ukrainian Fashion Forward, яку започаткував фонд Анни Петрової Startup Ukraine за підтримки посольства Америки в Україні. Місцевими організаторами виступили Fashion Tech Works, The New Mart, Artheart Fashion.