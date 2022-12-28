Какое платье одеть на Новый год, чтобы выглядеть на миллион: ценные советы от Андре Тана

Через несколько дней Новый год, поэтому в этот день нам всем хочется выглядеть безупречно. Известный дизайнер Андре Тан рассказал важные детали относительно того, какое платье больше подходит по типу фигуры, чтобы в новогоднюю ночь выглядеть безупречно.

Знаменитый модельер Андре Тан постоянно делится со своими поклонниками фэшн-советами. Дизайнер рассказал несколько интересных фактов, которыми следует воспользоваться при выборе платья на Новый год 2023 года.

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Чтобы платье идеально вам подходило, обратите внимание, что его следует выбирать по типу фигуры. Андре Тан опубликовал видеоролик с примерами платьев, подходящих только определенным девушкам.

Песочные часы

"Если объем груди и бедер одинаков, или разница не более 4 сантиметров, а талия значительно меньше, то ваша фигура — песочные часы. Главное при выборе платья под этот тип фигуры – сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших приспешников", – отметил Андре Тан.

Вам подойдут:

️Платья new-look

️Классические платья "футляр"

️Платья-рубашки с акцентом на талии

Груша

Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша. Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела по сравнению с верхней, повторяющей силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.



Вам подойдут:

️Платья кроя А-силуэт

️Платья с юбкой клеш

️Платья-рубашки

️Классические платья "футляр"

Яблоко

"Владелици этого типа имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией. Если у вас стройные ножки, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц фигуры типа яблоко", – написал дизайнер.



Вам подойдут :

️ Платья с завышенной талией

️ Платья прямого кроя

️ Платья с запахом

Прямоугольник

Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура – прямоугольник. У такого типа фигуры не сильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Облегающие модели по всей длине следует избегать!

Вам подойдут:

️Платья new-look

️Платья «трапеция»

️Платья с запахом



"Помните, каждая из вас особенная, надевайте то, в чем вы чувствуйте себя комфортно и уверенно, но не забывайте грамотно подчеркивать ваши сильные стороны", – добавил Андре Тан.