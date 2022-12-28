Знаменитий модельєр Андре Тан постійно ділиться зі своїми прихильниками фешн-порадами. Дизайнер розповів кілька цікавих фактів, якими варто скористатися при виборі сукні на Новий рік 2023.

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Щоб сукня ідеально вам пасувала, зверніть увагу, що її варто обирати за типом фігури. Андре Тан опублікував відеоролик з прикладами суконь, які підходять лише певним дівчатам.

Пісочний годинник

"Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 сантиметри, а талія значно менша, то ваша фігура — пісочний годинник. Головне при виборі сукні під цей тип фігури – зберегти візуальну модель пісочного годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників", – зазначив Андре Тан.

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Груша

Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура - груша. Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла у порівнянні до верхньої, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.



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Яблуко

"Володарки цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією. Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура - яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги – must-have для яскравого образу власниць фігури типу яблуко", – написав дизайнер.



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Прямокутник

Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура - прямокутник. У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Облягаючих моделей по всій довжині слід уникати!

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"Пам’ятайте, кожна з вас особлива, вдягайте те, в чому ви відчувайте себе комфортно та впевненно, але не забувайте грамотно підкреслювати ваші сильні сторони", – додав Андре Тан.