Что надеть на выпускной: Андре Тан определил лучшие образы

Традиционно в конце июня 11-классники будут праздновать свой первый выпускной. В этот особый день каждая девочка хочет выглядеть безупречно, поэтому украинский дизайнер Андре Тан определил несколько образов, которые помогут стать королевой бала.

Перед выпускным школьницы часто озадачены выбором наряда, поскольку платье, костюм или комбинезон должны не только хорошо садиться по фигуре, но и соответствовать всем текущим трендам сезона.

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Модельер Андре Тан решил разобраться в образах на выпускной и рассказал о лучших вариантах, которые подчеркнут красоту и сделают образ незабываемым.

Кукольное платье

"Невероятно женственный и романтический вариант, который подойдет юным красавицам. Вы прощаетесь с детством, поэтому именно этот фасон будет очень символичным. Воздушные ткани, игривые фасоны и нежные цвета создадут образ настоящей принцессы", – отметил Андре Тан.



Стильные образы на выпускной от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Силуэтное платье

Такое платье довольно элегантное и изящное. Оно подчеркнет все преимущества облегающим кроем и изысканными деталями и точно не оставит вас без внимания окружающих.



Лучшие образы на выпускной от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Макси платье

"Классика, которая никогда не выходит из моды. Выбирайте модели из легких струящихся тканей, таких как шелк, шифон или атлас, чтобы подчеркнуть свою женственность и красоту. Не забудьте об аксессуарах: массивные серьги, изящное колье или клатч сделают образ еще более эффектным", – добавил дизайнер.



Модные образы на выпускной от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Костюм

А вот для тех, кто хочет выделиться, дизайнер предлагает стильный вариант – костюм. Жакет сочетайте с брюками и юбкой, добавляйте интересные детали в виде цветочных аппликаций или бахромы, чтобы создать незабываемый образ и не забывайте об аксессуарах.



Интересные образы на выпускной от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Комбинезон

Этот вариант наряда может быть несколько необычным для выпускного вечера, но точно позволит чувствовать себя уверенно. Выбирайте модели из тканей, струящихся, или с интересными деталями, чтобы сделать образ более праздничным.



Лучшие образы на выпускной от Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Что касается обуви, советуем сделать ставку на минималистичные босоножки с тонкими ремешками в базовых цветах – белом или черном. Если хотите добавить образу трендовости, выбирайте красный цвет, металлик или леопардовый принт. Также наряд дополнят элегантные туфли из кожи или замши, слингбэки или обувь на танкетке, которая врывается в моду в этом сезоне.