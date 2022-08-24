Андре Тан назвал хиты осени: самые модные вещи нового сезона

Украинский модельер Андре Тан обновляет свою рубрику с советами и уже определил первые хиты осени. В своем инстаграмме он рассказал, что будет модным в новом сезоне.

В своем инстаграмме Андре Тан часто рассказывает о трендах и даже показывает антитренды. Он дает ценные советы читателям, как следует одеваться, а как нет. Также Андре Тан учит, как правильно сочетать различные стили и элементы одежды.

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Андре Тан назвал хиты осени 2022 года

Мех (верхняя одежда)

Искусственный и экологичный мех будет на пике популярности. А именно – эффектные пальто и шубы. Подиумы показали яркие и броские модели из цветного меха, но и более сдержанные, приближенные к натуральному.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото с Pinterest

Меховые аксессуары и обувь

Панамы, ушанки, сумки и обувь — мех украсил коллекции Bottega Veneta, Versace и Gucci. Эти модные бренды использовали мех для создания миниатюрных сумок, головных уборов и даже ботильонов!



Андре Тан назвал тренды осени / Фото с Pinterest

Поетки

Девиз этого тренда: жить сегодняшним днем ​​и брать от жизни все. Праздничными выходили платья меди и макси, в белье и без бретелей, с длинным рукавом, асимметричным кроем и сборкой.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото с Pinterest

Кожаный total-look

В новом сезоне следует сделать ставку на тотал-лук, одевшись в кожу с головы до ног. Большие fashion-бренды решили облегчить нам задачу и показали на подиуме стильные костюмы с юбкой, брюками и шортами, легко интегрированными в свой гардероб.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото с Pinterest

Длина мини

Эстетика нулевых не может нас покинуть. Достаньте короткие юбки с низкой посадкой. Это могут быть модели из джинсы, кожи, тонкого трикотажа и шерсти. Носить можно с укороченными жакетами, куртками и дубленками, а также с корсетами, футболками и блузами.



Андре Тан назвал тренды осени / Фото с Pinterest