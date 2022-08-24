У своєму інстаграмі Андре Тан часто розповідає про тренди та навіть показує антитренди. Він дає цінні поради читачам, як варто одягатися, а як – ні. Також Андре Тан вчить як правильно поєднувати різні стилі та елементи одягу.
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Хутро (верхній одяг)
Штучне та екологічне хутро буде на піку популярності. А саме – ефектні пальта та шуби. Подіуми показали яскраві та помітні моделі з кольорового хутра, але й більш стримані, наближені до натурального.
Андре Тан назвав тренди осені / Фото з Pinterest
Хутряні аксесуари та взуття
Панами, вушанки, сумки та взуття — хутро прикрасило колекції Bottega Veneta, Versace та Gucci. Ці модні бренди використовували хутро для створення мініатюрних сумок, головних уборів та навіть ботильйонів!
Андре Тан назвав тренди осені / Фото з Pinterest
Паєтки
Девіз цього тренду: жити сьогоднішнім днем та брати від життя все. Святковими виходили сукні міді та максі, у білизняному стилі та без бретелів, з довгим рукавом, асиметричним кроєм та складанням.
Андре Тан назвав тренди осені / Фото з Pinterest
Шкіряний total-look
У новому сезоні варто зробити ставку на тотал-цибулю, одягнувшись у шкіру з голови до ніг. Великі fashion-бренди вирішили полегшити нам завдання та показали на подіумі стильні костюми зі спідницею, штанами та шортами, які легко інтегрувати у свій гардероб.
Андре Тан назвав тренди осені / Фото з Pinterest
Довжина міні
Естетика нульових не може нас покинути. Дістайте короткі спідниці з низькою посадкою. Це можуть бути моделі із джинси, шкіри або тонкого трикотажу та вовни. Носити такі можна з укороченими жакетами, куртками та дублянками, а також з корсетами, футболками та блузами.
Андре Тан назвав тренди осені / Фото з Pinterest