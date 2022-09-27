Актер Джордж Клуни и его жена юрист выступили в роли спикеров на мероприятии History Talks 2022 в Вашингтоне, пишет 24 канал.

Читайте также Ким Кардашян прыгала в обжатом платье по лестнице: курьезное видео

На красной дорожке Конституционного зала DAR Амаль Клуни вышла в непревзойденном аутфите. Знаменитость облачилась в длинное платье красного цвета с атласной подкладкой и сетевым верхом в цветы от бренда Elie Saab.

Платье Амаль Клуни выбрало из новой круизной коллекции 2022 года. Свои роскошные волосы жена известного актера уложила в кудри, а на лице сделала эфекный макияж с акцентом на красных губах. Образ Амаль Клуни дополняли золотистые туфли-лодочки на каблуке.

61-летний актер выбрал для премьеры серый костюм-двойку, дополнив его черной рубашкой. Образ он завершил черными туфлями и часами.



Роскошный выход Амаль и Джорджа Клуни / Фото из Pinterest

Добавим, что Амаль и Джордж Клуни появляются на публике вместе крайне редко. Даже папарацци застают их вместе нечасто. Супруги больше любят проводить время наедине и в кругу родных. Недавно они появились вдвоем на премьере комедийного фильма "Билет в рай", в котором Джордж Клуни и его подруга Джулия Робертс играют главные роли. На светское мероприятие Амаль и Джордж избрали эффектные образы.

27 сентября знаменитые супруги празднуют восьмую годовщину свадьбы. Амаль и Джордж воспитывают двух двойняшек – Эллу и Александра.