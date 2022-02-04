Алина Френдий впервые приняла участие в модном показе Vorozhbyt&Zemskova: фото новой коллекции

Блогерша и дизайнер бренда ТОТÉ Алина Френдий впервые приняла участие в модном показе. Инфлюэнсерка примерила на себе образ из новой коллекции украинского бренда Vorozhbyt&Zemskova.

3 февраля в Киеве стартовал юбилейный 25-й Ukrainian Fashion Week, сообщает 24 канал. В первый день модного события коллекцию сезона осень – зима 2022/23 показал бренд Vorozhbyt&Zemskova. Марку создали в 1997 году Татьяна Земскова и Елена Ворожбит.

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Среди многочисленных моделей дизайнера пригласили специальную гостью – fashion-инфлюэнсерку Алину Френдий. Именно ей доверили закрыть показ новой коллекции. Девушка основала собственный бренд одежды ТОТÉ, поэтому часто делится со своей миллионной аудиторией модными советами и стильными образами.

Алина вышла на подиум в зеленой водолазке, серой лакированной юбке и жакете. Ее образ дополняла необычная прическа и черные шнурованные сапоги на массивной платформе.

Алина Френдий в образе от Vorozhbyt&Zemskova / Фото с Jet Setter

Модели выходили на подиум в роскошных композициях. Дизайнеры презентовали роскошные костюмы, пальто, юбки и лакированные тренчи. Для предстоящего осенне-зимнего сезона бренд представил велюровые куртки, стеганные жилетки и длинные трикотажные платья в рубчик. Среди головных уборов первенство занимают шапки-балаклавы, не теряющие своей актуальности.



Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото с Jet Setter



Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото с Jet Setter



Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото с Jet Setter



Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото с Jet Setter



Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото с Jet Setter



Показ коллекции Vorozhbyt&Zemskova на UFW / Фото с Jet Setter

3 февраля, телеведущая и жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко впервые за долгий период продефилировала подиумом. 24-летняя победительница "Мисс Украина 2016" закрыла показ в наряде Juliya Kros.