Алина Байкова собрала 300 тысяч долларов в помощь украинским беженцам

Украинская модель Алина Байкова с первых дней войны активно участвует в митингах и приобщается к помощи украинцам. Недавно на благотворительном вечере манекенщица собрала сногсшибательную сумму – 300 тысяч долларов для беженцев.

33-летняя модель из Кропивницкого, уже много лет живущая и работающая в Нью-Йорке, с первых дней войны не перестает ходить в сине-желтом наряде в знак поддержки с Украиной.

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Девушка ходила на митинг, обсуждала вопрос о въезде граждан из Украины на территорию США с мэром Нью-Йорка, а недавно стала инициатором благотворительного мероприятия, на котором удалось собрать немалую сумму денег.

Помощь украинцам

Алина Байкова с первых дней была в панике, как и все люди. Впрочем, она поняла, что может помочь и быть полезна всем, кто оказался сейчас в затруднительном положении.

Мои первые активные шаги были вместе с UN: я занималась размещением украинских беженцев на трех круизных кораблях,

– рассказала Алина Байкова.

Друзья и знакомые модели помогают ей и активно вовлекаются в первоочередные дела, в частности, оказывая финансовую помощь.



Алина Байкова на благотворительном мероприятии / Фото с Jet Setter

Несколько дней назад в США прошло благотворительное мероприятие, на котором вместе с организацией Sébastien Angulo были собраны средства в помощь волонтерам, работающим на границах и встречающим беженцев.

"Я глубоко благодарна всем, кто помогает и вносит личный вклад в нашу победу. Я и представить не могла, насколько многие люди поддерживают Украину и переживают за ее будущее. Я надеюсь, что все это как можно быстрее закончится. Я молюсь об этом каждый день. Да здравствует Украина!", – отметила Алина Байкова.



Алина Байкова на благотворительном мероприятии / Фото с Jet Setter