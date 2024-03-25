Александра Зарицкая рассказала Николасу Карме, что украла кепку на секонде: сколько стоит ее look

Николас Карма встретил на улицах Львова солистку группы KAZKA Александру Зарицкую. Блогер спросил певицу, сколько же стоит ее образ, впрочем открытая исполнительница не только рассказала цены на свой наряд, но и честно призналась, что не оплатила кепку на секонде.

Тиктокер Николас Карма получил известность в сети благодаря коротким видеороликам "Сколько стоит ваш look" со стильными прохожими и звездами.

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Почти все знаменитости уже знают Николаса, поэтому начинают с ним открыто и непринужденно общаться. 31-летняя исполнительница без проблем открылась блогеру и даже рассказала, что часть ее образа – это секонд-хенд.

Разбор своего образа Зарицкая начала с сумки и отметила, что приобрела ее в Токио на винтажном секонде. Впрочем аксессуар не простой, а от известного бренда Saint Laurent. По словам певицы, такую сумку она купила очень дешево.

Цена серых широких джинсов – 2 тысячи гривен, а вот за черные Adidas Samba певица выложила втрое больше – 6 тысяч гривен. Кэжуальный образ звезды дополняли роскошные золотые серьги Schiaparelli в виде глаза и ниспадающей бахромы. Впрочем, Александра Зарицкая не постеснялась признаться, что это не оригинал, а копия, а их цена – 300 гривен.

Подойдя к описанию головного убора, певица заявила, что она досталась ей бесплатно. По ее словам, в одном из техасских секонд-хендов, она набрала много одежды, а перед этим кепку надела на голову, поэтому уже выйдя из магазина, поняла, что вещь она таки не оплатила.

Недавно Николас Карма попал в гримерку к Сергею Притуле перед съемками ютуб-шоу и спросил, сколько же стоит его образ. Цены на наряд и дорогой аксессуар волонтера читайте в нашем материале.