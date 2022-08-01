Александра Кучеренко позировала в вышитых рубашках ручной работы: живописные фото из Киева

Супруга ведущего Дмитрия Комарова Александра Кучеренко снялась в атмосферной фотосессии в столице Украины. Она продемонстрировала 8 уникальных вышиванок ручной работы.

Символически съемка прошла в восьми самых красивых местах Киева. Александра показала новую коллекцию украинского бренда женских сорочек kvit.ka

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Александра Кучеренко позировала в вышитых рубашках

В посте журналистка рассказала, что у каждой рубашки есть свой уникальный рисунок, который художница создает с помощью кисточки и акриловых красок по ткани. Эти изображения олицетворяют красоту украинских женщин, символически переплетенную с красотой цветов Украины.

Калина – символ огненной троицы: солнца, луны, звезд.

Маки – память народа.

Подсолнечник – солнечная энергия, здоровье, процветание.

Все это символы жизни, которые издавна изображались на украинской одежде. Белая рубашка с авторской росписью, подчеркивающая внутреннюю красоту украинок, – универсальная стильная вещь, которую можно одеть куда угодно.

"Когда я делала эту фотосессию, думала о том, как сильно люблю Киев. Я никуда не уехала с начала полномасштабной войны и за последние 5 месяцев видела Киев разным: и ужасно безлюдным, и задымленным взрывами, цветущим холодной весной, напуганным сиренами. Но он всегда стремился жить. Цветок всегда найдет возможность расцвести даже в самое тяжелое время", – поделилась мыслями Александра.

Сейчас, когда идет война и каждому из нас тяжело, очень хочется найти повод для радости. Надо жить. И я горжусь, что украинцы, которые в такое время находят вдохновение на создание уникальных работ, как эти рубашки. Очень приятно носить украинское – чувствовать свое на себе. Каждая из украинок – настоящий цветок, который при любых условиях непременно расцветет,

– трогательно написала Кучеренко.

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