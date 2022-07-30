Всемирный день вышивки был создан членами Шведской Гильдии вышивальщиц. Впервые его отметили 30 июля 2011 года, так что этот праздник еще довольно молод, отмечает 24 канал.

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Вышивка – это вид декоративно-прикладного искусства, в котором узор и изображение выполняются иглой вручную или с помощью вышивальной машинки на разных тканях.

Наши украинские вышиванки богаты своими узорами, так что рассказываем вам о самых популярных из них.

Что означают геометрические орнаменты на вышиванку

Квадрат символизирует совершенство, гармонию, порядок. В украинской традиции один из символов земли. Духовно квадрат символизирует Материю, а круг – символ совершенства.

Ромба связывают с плодовитостью человека и земли. Он состоит из двух треугольников, символизирующих мужское и женское начало. Ромб с точкой посередине означает засеянное поле, которое для наших предков равнялось благосостоянию и достатку.

Круг символизирует энергию, непрерывность жизни и вечность. Круг как солнце с лучами, выходящими извне, дарит силу и энергию. В то же время лучи, обращенные внутрь – наоборот забирают энергию, такой круг может символизировать пустоту.

Что означают растительные орнаменты на вышиванке

Калина – это символ жизни, крови, огня. Также калина означает материнство: куст – сама мать; цвет, ягодки – дети. Это олицетворение дома, родителей, всего родного.

Ветви дуба вышивали на мужских рубашках как прообраз Перуна – бога молнии и грома.

Ветви винограда – это радость и красота создания семьи.

Мак вышивали на рубашках, чтобы защититься от злого глаза.



Значение орнаментов на вышиванках / Инфографика 24 канала

Что означают на вышиванке сварга, крест и звезды

Дерево изображает корнями – прошлое, стволом – настоящее, кроной – будущее. В нем одновременно заложена истина единения трех миров и образ рода, продление жизни.

Сердце чаще вышивали на свадебных платьях для счастливой семейной жизни.

Звезды – это оберег от зла и негатива, защищающий от болезней и бессилия.

Шевроны – это подобные треугольнику фигуры, однако они не имеют основания (незамкнутые). Шеврон с точкой пересечения линий наверху считается одним из древнейших орнаментальных знаков, который встречался еще в рисунках палеолита и означал гору или землю. Означают женскую и мужскую материальную сущность.

Волнистые линии означают текучесть времени и циклическое движение солнечного диска.

Крест до сих пор является оберегом от злых духов. Прямой крест на вышиванке – символ Творца, Солнца мужского начала; косой крест – женское начало, Луна.

Сварга – символ домашнего очага и семейного счастья.

Восьмилучевая звезда или полная рожа – сочетание женского и мужского начал, дающего жизнь всему. Этот символ часто называют Звездой Богородицы и вышивают на иконах Девы Марии.

Бесконечник изображает жизненный путь и одновременно символ вечного бытия. Бесконечником чаще всего украшали мужские сорочки, символизируя на них силу и жизненную энергию.



Значение орнаментов на вышиванках / Инфографика 24 канала