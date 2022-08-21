Жена Дмитрия Комарова очаровала образом в голубом комбинезоне: фото из метро

Жена Дмитрия Комарова – Александра Кучеренко в очередной раз очаровала безупречным внешним видом. На станции метро "Хрещатик" девушка позировала в нежно-голубом комбинезоне и патриотических серьгах.

В ночь с 20 на 21 августа состоялся бой-реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. В Украине прямую трансляцию вели со станции метро "Крещатик". Там была и журналистка Александра Кучеренко, которая следила за развитием событий.

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Патриотический look Александры Кучеренко

Для важного вечера журналистка выбрала патриотический наряд. Александра позировала на камеру в стильном комбинезоне нежно-голубого цвета. Наряд красиво подчеркнул изящную фигуру девушки и обнажил одно плечо, чем придало обольщения. Соединила look с бежевыми босоножками, которые выделили красный педикюр.

Длинные роскошные волосы Кучеренко уложила ровно и забрала назад. На лице сделала праздничный макияж с акцентом на губах. Изюминкой образа стали массивные желто-голубые серьги.



Александра Кучеренко в голубом комбинезоне / Фото из инстаграмма журналистки