У ніч з 20 на 21 серпня відбувся бій-реванш Олександра Усика та Ентоні Джошуа. В Україні пряму трансляцію вели зі станції метро "Хрещатик". Там була й журналістка Олександра Кучеренко, яка слідкувала за розвитком подій.

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Патріотичний look Олександри Кучеренко

Для важливого вечора журналістка обрала патріотичне вбрання. Олександра позувала на камеру в стильному комбінезоні ніжно-блакитного кольору. Вбрання гарно підкреслило витончену фігуру дівчини та оголило одне плече, чим додало звабливості. Поєднала look з бежевими босоніжками, які підкреслили червоний педикюр.

Довге розкішне волосся Кучеренко вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила святковий макіяж з акцентом на губах. Родзинкою образу стали масивні жовто-блакитні сережки.



Олександра Кучеренко у блакитному комбінезоні / Фото з інстаграму журналістки

Зазначимо, Олександр Усик казав, що цей бій – бій не лише за нього, а й за всю країну. Боксер довів це на рингу, перемігши Джошуа під час складних 12 раундів. З важливою перемогою Усика вітають українці, серед яких знаменитості. Хто і що саме сказав боксерові – дізнайтеся за посиланням.