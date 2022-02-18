Каждый образ, который мы создаем, классический, спортивный или кэжуал, нуждается в аксессуарах. Сумки делают наш аутфит более ярким и оригинальным, поэтому советуем присмотреться к моделям, которые завершат ваши весенние пальто, тренчи и куртки.

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Сумки из экологичных материалов

Экологические материалы становятся популярнее с каждым годом. Бренды W Anderson, Prada, Chloé, Karl Lagerfeld, Stella McCartney представили сумки из соломы, льна, веганской кожи и переработанного полиэстера.

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Плетеные сумки

Весной нас ждет тренд на плетеные сумки. Присмотритесь повнимательнее к сумкам с характерным декором, украшенным бахромой и напоминающим переплетение веточек и усиков растений. Вероятно, уже совсем скоро вы увидите в образах модных инфлюенсеров сумку с плетением из коллекции Chloé весна-2022.

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Яркие цвета и металлический декор

Сумки с цепочками, которые были актуальны в прошлых сезонах, уверенно держатся на позициях до сих пор. Особенно показательна модель бренда Moschino и Balenciaga Le Cagole XS.

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Анималистический принт

Каждый сезон на подиуме появляются вещи окраски зебры, леопарда или тигра. Это модный тренд не обошел и сумки, поэтому выбирайте к своим образам интересные модели на весенне-летний период.

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Апгрейд винтажных сумок

Некоторые люксовые бренды в этом году вернули в продажу свои культовые модели сумок. Винтажные аксессуары в современной интерпретации можно увидеть у Gucci, Prada, Fendi.

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма

Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма