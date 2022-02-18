Каждый образ, который мы создаем, классический, спортивный или кэжуал, нуждается в аксессуарах. Сумки делают наш аутфит более ярким и оригинальным, поэтому советуем присмотреться к моделям, которые завершат ваши весенние пальто, тренчи и куртки.
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Сумки из экологичных материалов
Экологические материалы становятся популярнее с каждым годом. Бренды W Anderson, Prada, Chloé, Karl Lagerfeld, Stella McCartney представили сумки из соломы, льна, веганской кожи и переработанного полиэстера.
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Плетеные сумки
Весной нас ждет тренд на плетеные сумки. Присмотритесь повнимательнее к сумкам с характерным декором, украшенным бахромой и напоминающим переплетение веточек и усиков растений. Вероятно, уже совсем скоро вы увидите в образах модных инфлюенсеров сумку с плетением из коллекции Chloé весна-2022.
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Яркие цвета и металлический декор
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Анималистический принт
Каждый сезон на подиуме появляются вещи окраски зебры, леопарда или тигра. Это модный тренд не обошел и сумки, поэтому выбирайте к своим образам интересные модели на весенне-летний период.
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Апгрейд винтажных сумок
Некоторые люксовые бренды в этом году вернули в продажу свои культовые модели сумок. Винтажные аксессуары в современной интерпретации можно увидеть у Gucci, Prada, Fendi.
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма
Самые популярные сумки весенне-летнего периода / Фото из инстаграма