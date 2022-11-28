Шелковые, темные и в полоску: самые актуальные платья на зиму 2022/23

Такое холодное время года как зима, часто отражает желание одевать что-то кроме теплого свитера и брюк, впрочем, платья также имеют место в это время года. Какие фасоны и цвета самые популярные в этом сезоне – читайте дальше.

Платья зимой несколько сложны в стилизации, поскольку их нужно совмещать с сапогами и верхней одеждой, учитывая длину пальто и обуви. В таком случае на помощь приходят платья мини и длина макси, прекрасно вписывающиеся в большинство трендов.

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В трендовые зимние платья входят разнообразные фасоны – уютные трикотажные изделия с горловиной, которые подойдут для будничных выходов и праздничные платья из шелка и вырезами.

Платья-свитера

Трикотажное платье с горловиной – must have на зимний сезон. Такие платья не только стильные, но и теплые, поэтому отлично подходят для холодного времени года. В моде зимой платья-свитера меди и макси длины.

Шелковые платья

Летом девушки обожают носить изящные шелковые платья, подчеркивающие их фигуру, впрочем, зима – не повод отказываться от элегантных изделий. Просто делайте ставку в холодное время года на изделия с длинным рукавом.

Темные платья с принтом

Платья темных оттенков отлично сочетаются с черными колготками и ботильонами. Фасон и стиль принта могут быть любыми, главное, чтобы он совпадал с темными колготками.

Роскошное черное платье

Классика всегда в моде, как и маленькое черное платье, впрочем этой зимой на модный Олимп выходит длинное платье черного цвета, которое поразит всех своей роскошностью. Эффектное черное платье может стать пренендеткой на празднование Нового года.

Платья в полоску

Зимой особенно популярны будут платья в полоску ярких цветов. Такие модели придадут зимой немного яркости, которой нам так часто не хватает в пасмурные дни.