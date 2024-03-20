Какая одежда в моде в 2024 году: что именно надо приобрести этой весной

Нынешние трендовые вещи поражают своим разнообразием. Они красивые, уникальные и интересные, поэтому вы сможете легко найти им применение в своих образах. Предлагаем вам посмотреть ведущие тенденции, которые царят в этом году в мире моды.

Среди всех тенденций выделим только те, которые являются самыми популярными именно в начале весны, пишет Fashion 24. Все эти вещи не только удачно впишутся в ваш гардероб, но и станут хорошей инвестицией до конца лета.

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Леопардовый принт

В этом сезоне леопардовый принт будет самым популярным среди всех возможных. В моду его ввел Джорджо Армани еще в 1980-х годах. Сейчас дизайнеры его снова вернули на ведущие позиции, поэтому модницы со всего мира применяют хищный принт во всех возможных вариациях для своих образов.

Если не боитесь модных вызовов – советуем выбрать для себя леопардовую верхнюю одежду, акцентные брюки, сумку или даже обувь. Важно только придерживаться модного правила и не переполнять аутфит другими принтами.

Красная обувь

В конце года появился чрезвычайно популярный тренд на красную одежду. Девушки добавляли красный в любом варианте наряда – от лонгслива до пальто и даже красных колготок.

Но этой весной красный цвет занял несколько более узкий вектор, и теперь модницы могут акцентировать свое внимание на обуви – балетках, кроссовках или туфлях на каблуках.

Капри

В 2024 году произошел серьезный модный камбэк – знаменитые укороченные брюки капри вернулись на свои позиции. Украинские инфлюенсеры еще не применяют этот наряд в своих образах, а вот зарубежные модницы уже успели продемонстрировать немало интересных вариантов, которыми можно вдохновляться для создания собственных аутфитов.

Кружево

Самым соблазнительным и деликатным трендом этого года считается кружево. Дизайнеры представили не только красивые платья, но и юбки и даже брюки. Вы можете создавать романтические образы с блузами или утилитарный аутфит с футболкой. И не забывайте о кружевных колготках, которые также сейчас очень популярны.

Массивные украшения

Подытожим модный наряд аксессуарами. Довершайте свои образы массивными золотыми серьгами. В этом сезоне актуальными стали украшения из 80-х годов. Такие серьги уже дополнили образы Хейли Бибер, Рози Хантингтон-Уайтли или Эльзы Хоск.

Весна уже в разгаре, поэтому важно также позаботиться о верхней одежде. Важно делать ставку на наряд, который всегда будет актуальным и станет выгодной инвестицией на несколько лет. Больше информации читайте в нашей статье.