Каждый сезон вещи из денима приобретают новые интерпретации. Для этого сезона модные дома вдохновлялись практичными силуэтами, которые можно использовать для повседневных образов.

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Ведущее место среди тенденций заняли потертости и декоративные элементы в виде кристаллов или вышивки. Также в моде серые и темные оттенки и кислотные пятна.

Серые и темные оттенки

Синие джинсы всегда будут оставаться в моде, однако серый цвет является едва ли не главной тенденцией на весенне-летний сезон. Серые джинсы представили Dior, Diesel, Loewe, Maison Margiela и Miu Miu. Модели сочетали изделия с белыми футболками поло и джинсовыми куртками в тон.



Трендовые денимовые вещи на 2024 год / Фото L'officiel

Кислотные пятна

Такие пятна являются отголоском моды нулевых или с намеками на гранжевую эстетику. Также в моде будут определенные потертости и вываренность будто "кислотные пятна". Выбирайте для себя в этом сезоне стильные юбки разных размеров.



Трендовые денимовые вещи на 2024 год / Фото L'officiel

Двойной деним

В этом сезоне в моде будет сочетание сразу нескольких денимовых вещей, поэтому рекомендуем сочетать джинсы с интересным верхом – рубашкой, курткой или денимовым бра.



Трендовые денимовые вещи на 2024 год / Фото L'officiel

С декором

Декор поможет добавить образам праздничности. Versace представили джинсы с жемчугом и блестками, Stella McCartney представила изделия с мелкими кристаллами, а Valentino украсили джинсы цветочными вырезами.



Трендовые денимовые вещи на 2024 год / Фото L'officiel

Денимовые шорты из денима

Эта вещь является универсальной и неизменной классикой летнего гардероба. Дополняйте джинсы свободным верхом. Бренды сочетали денимовые шорты с рубашками и жакетами того же цвета.



Трендовые денимовые вещи на 2024 год / Фото L'officiel

Также не забывайте о том, что все свои образы вы сможете дополнить денимовой бейсболкой или джинсовой сумкой. Они до сих пор еще актуальны, поэтому этот аксессуар идеально завершит образы на весенне-летний сезон.