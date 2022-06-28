Меган Фокс вместе со своим избранником Колсоном Бейкером пришла на премьеру фильма "Life In Pink". 36-летняя знаменитость специально к премьере перекрасила волосы вместе с женихом, который также белокурые волосы закрасил розовым цветом.

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В сети Меган Фокс сравнивают с недавним перевоплощением Ким Кардашян и отмечают, что актрису легко спутать со светской львицей.

Такое эффектное появление Меган и Колсон решили зделать не просто так. Фильм "Life In Pink" – это документальная лента о Machine Gun Kelly, которая переводится как "Жизнь в розовом цвете". Меган Фокс также снялась в нескольких эпизодах фильма.

На красной дорожке Меган Фокс появилась в розовом коротком платье от Nensi Dojaka и в розовых босоножках с завязками на каблуке. Актриса распустила волосы и вложила их в локоны. До цельного образа она накрасила ногти розовым цветом, а визажисты сделали ей насыщенный макияж с акцентом на глаза и розовые губы.

Избранник актрисы Колсон Бейкер уже давно поражает публику своими необычными аутфитами, так что на этот раз он тоже выделился. Machine Gun Kelly надел розовый топ из футуристического трикотажа, дополнив его белыми брюками и кроссовками.

История любви Меган Фокс и Колсона Бейкера

Меган Фокс и Колсон Бейкер появились вместе на премьере фильма в статусе невесты и жениха. Два года назад одна из самых знаменитых пар Голливуда впервые встретилась на съемочной площадке во время съемок триллера "Полночь в высокой траве".

Они познакомились, начали дружить, но их дружба быстро переросла в роман. Их отношения развивались очень быстро. В то время Меган Фокс была замужем за Брайаном Остином, впрочем после того, как у нее появились чувства к Колсону Бейкеру, она быстро разорвала отношения.

Влюбленные впервые появились на красной дорожке премии American Music Awards 2020. Это появление положило начало их эффектным выходам на светских мероприятиях. А уже в начале 2022 года 31-летний певец признался актрисе Меган Фокс. Они обручились в том самом месте, где влюбились друг в друга. Сейчас весь мир ожидает свадьбы Меган и Колсона, которая, вероятно, должна состояться летом на озере Комо.