Какие аксессуары будут модными осенью: о них рассказала стилист Мартына Мартынив

Мы привыкли обращать внимание осенью на трендовые наряды, впрочем аксессуары также очень важны. Украинский стилист Марина Мартынив рассказала, что именно стоит добавить в свой гардероб, чтобы всегда выглядеть стильно.

Все мы знаем, что именно аксессуары способны добавить образу особого настроения. Даже самый базовый аутфит станет красивым и совершенным благодаря нескольким деталям.

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Марина Мартынив проанализировав коллекции, сформировала список из нескольких трендовых аксессуаров, которые должны найти свое место на полках модниц.

Сумка бордо

В этом сезоне в моду входит цвет бордо. Украинский дизайнер Катя Сильченко уже представила новую коллекцию в вещах этого бренда, впрочем в свой гардероб советуем добавлять красивое платье цвета спелой черешни.



Стильные аксессуары на осень 2024 / Фото Pinterest

Перчатки

Именно осенью перчатки становятся особенно популярными. Выбирайте их как дополнение к тренчам или пальто. В моде в этом году будут длинные, объемные, кожаные и замшевые перчатки.



Трендовые аксессуары на осень 2024 / Фото Pinterest

Головные уборы

Без шапок, кепи или шляп нам не обойтись в осеннее время, поэтому советуем добавить что-то интересное к верхней одежде, что выгодно подчеркнет ваш образ.



Актуальные аксессуары на осень 2024 / Фото Pinterest

Пояс

Осень принесет в наши образы больше женственности и сексуальности, поэтому дизайнеры представляя коллекции делали ставку на приталенную талию. Именно пояс добавляет образу шика и элегантности.



Модные аксессуары на осень 2024 / Фото Pinterest

Сумка из меха

Хотя и сумки из меха мы привыкли носить в зимнее время, в этом году она актуальной станет именно осенью. Тренд на пушистые сумки станет номером один в этом сезоне, поэтому выбирайте для себя аксессуар, который выгодно подчеркнет ваши аутфиты.



Трендовые аксессуары на осень 2024 / Фото Pinterest

Что касается главных трендов осени, то в моде будет преобладать минимализм и эстетика Old Money. Бордовый заменит красный, а среди материалов замша будет занимать первенство. Что касается цветов, то актуальным будет благородный серый и коричневый.