Какие аксессуары надо взять с собой в отпуск: 4 вещи, которые необходимы всем девушкам
Источник:Elle
Пляжный образ состоит не только из купальника или платка. Чтобы завершить образ, надо дополнять его разнообразными аксессуарами: сумками, головными уборами и ювелирными украшениями.
Если вы любите создавать интересные комбинации в аутфите, то присмотритесь к нескольким модным образам, которые пригодятся во время летнего отпуска.
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Солнцезащитные очки
Этот аксессуар всегда будет уместным в летнее время. В тренде минималистичные очки в черной оправе и яркой. По формам, то выбирайте квадратные, круглые или зауженные прямоугольные варианты.
Косынки
Головной убор на отдыхе довольно важным, поскольку не только акцентно дополняет образ и закрывает голову и лицо от солнца. Панамы и шляпы являются популярными головными уборами, но советуем сосредоточить свое внимание на косынках из легкой ткани, которые легко дополнят образ.
Плетеная сумка
В этом году в моде вязаный шоппер или плетеная сумка. Выбирайте тот вариант, который вам больше понравится. Также можете сосредотачивать внимание на сумках XXL, в которые поместится все необходимое для отдыха.
Украшения
Ювелирные украшения способны украсить даже базовый купальник, поэтому обращайте внимание на акцентные ракушки, подводные звезды или цветы. Такие украшения придадут особых ноток наряду и полностью погрузят вас в пляжную атмосферу.
Не забудьте взять с собой в отпуск хорошее настроение и интересную книгу, чтобы свободное время провести не только интересно, но и полезно.