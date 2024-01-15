Один аксессуар, который никогда не выйдет из моды: его носят уже более 200 лет

Среди всех возможных аксессуаров есть одна вещь, которая не имеет срока годности. Аксессуар можно назвать вечным, ведь он может менять свою форму и вид, но никогда не сойдет с модных радаров. Как вы уже догадались – это наручные часы.

В нашем гардеробе или шкатулке с аксессуарами точно есть вещи, с которыми мы никак не можем расстаться, пишет 24 Канал. Ведущие позиции среди одежды занимает базовая одежда (белая футболка, джинсы, кроссовки, жакет, пальто и т.п.), а вот среди аксессуаров – часы.

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Часы являются лучшей инвестицией, ведь прослужат нам много лет и будут дополнять наши стильные образы. Этот аксессуар не является импульсивной покупкой, о которой вы пожалеете. Часы со временем только сохранят свою ценность и будут хорошо выглядеть долгие годы.

Это точно та вещь, которая никогда не устареет. Наручные часы мы носим уже более 200 лет. Впервые его изготовил бренд Breguet по заказу Королевы Неапольской. В это время был задокументирован первый факт изготовления наручных часов.

С годами меняется мода на часы – циферблат и ремешок. Часы всегда носили состоятельные люди, аристократы, политические деятели и знаменитости. Часы часто надевала принцесса Диана, художник Энди Уорхол, Джеки Кеннеди и другие.

Прошло много лет, а часы не утратили своей популярности. Сейчас их носят Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Бейонсе, сестры Кардашян и многие другие известные звезды. Часы прекрасно вписываются в эстетику Old Money, так что можете охотно сделать ставку именно на эту покупку и вы совсем не прогадаете.